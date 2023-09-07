Полиция задержала водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток

Сотрудники полиции задержали водителя грузовика Scania, наехавшего на группу велосипедисток на 59-м километре трассы «Скандинавия», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Грузовик врезался в машину сопровождения, в которой находился тренер велосипедисток. От удара легковушка отлетела на спортсменок.

В результате ДТП две девочки погибли на месте. Еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами, четырех – с легкими. В тяжелом состоянии находится и тренер спортсменок.

Девочки в возрасте 14-15 лет обучались в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.

Президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов заявил, что у тренера не было разрешения на проведение тренировки на скоростной трассе.