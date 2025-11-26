Полиция задержала женщину после нападения на собственного ребенка в Приморье

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Артем, подозреваемой в покушении на убийство собственного трехлетнего сына. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, женщина была задержана и арестована судом.

ЧП произошло 23 ноября в квартире на ул. Харьковская. В момент происхождения с матерью находились двое ее детей — трех и пяти лет. По предварительным данным, женщина нанесла младшему ребенку множественные ножевые ранения.

Продолжению нападения помешали бдительные соседи, которые, услышав крики, незамедлительно вызвали наряд полиции. Пострадавшего мальчика в срочном порядке госпитализировали. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для подозреемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На время следствия оба ребенка переданы на попечение близким родственникам.

Ранее сообщалось, что крымчанка, задушившая сына, сошла с ума после смерти родителей.