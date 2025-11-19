Появились подробности жуткого преступления в Симферополе, где мать убила собственного сына

Женщина, задушившая своего девятилетнего сына, начала проявлять признаки психического расстройства после череды трагических событий в своей жизни — смерти родителей и супруга. Об этом телеграм-каналу Mash на волне рассказали соседи россиянки.

Местные жители охарактеризовали семью, где произошла чудовищная трагедия, как глубоко верующую. По их словам, мать погибшего мальчика регулярно посещала протестантскую церковь.

Кроме того, как стало известно телеграм-каналу, россиянка никогда не работала. После потери близких людей ее психическое состояние стало стремительно ухудшаться.

Женщина также провела несколько месяцев в психиатрической больнице. Все это время ее сын находился в приюте. После того, как крымчанку выписали, социальные службы решили вернуть ей сына.

Незадолго до трагедии в жизни женщины появился новый мужчина, который, по словам соседей, выглядел вполне адекватно. При этом она сама полностью прекратила общение с окружающими, перестала отвечать на приветствия и вела себя замкнуто.

Накануне стало известно, что крымчанка задушила своего сына. По информации источников, преступление произошло еще в октябре. Предварительной причиной убийства ребенка стало его поведение, которое раздражало мать — мальчик долгое время просил еду.

Как ранее писал телеграм-канал Mash, ребенок перед тем, как погиб, звонил отчиму и просил его о помощи. Мужчина пришел в дом, где и обнаружил ребенка без признаков жизни. При этом его мать трогала тело сына вилкой, проверяя, жив ли он.

После случившегося крымчанку доставили в психдиспансер. Известно, что сейчас она находится в следственном изоляторе (СИЗО). Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Первоуральска получила 3,5 года колонии за истязание сына.