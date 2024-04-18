Поляка обвинили в подготовке покушения на Зеленского и сотрудничестве с РФ

Сотрудники СБУ и правоохранительных органов Польши смогли вычислить гражданина, который якобы сотрудничал с российскими спецслужбами и помогал в организации покушения на Владимира Зеленского.

Обвинения получил житель Польши. По предварительной информации СБУ, он собирал данные для российской разведки, в том числе и для покушения на украинского президента. Задачей поляка был сбор сведений о системах безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, где якобы намеревались совершить нападение на Зеленского.

За шпионаж и работу на иностранную спецслужбу поляку грозит тюрьма на срок от шести до восьми лет.

Также рассматривается возможность расследования участия гражданина в установлении контакта с украинцами и россиянами, которые участвовали в СВО. Возможно, что обвиняемый занимался вербовкой сообщников.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области перед судом предстал украинский шпион.