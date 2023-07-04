Полковник авиации Алкснис назвал причины опасности атаки дронов возле Внуково
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
По словам полковника авиации Виктора Алксниса, появление украинских беспилотников в небе рядом с аэропортом Внуково может стать причиной столкновения с пассажирскими самолетами и гибели значительного числа людей. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов на Подмосковье не была направлена конкретно на аэропорт.
Напомним, что ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО успешно отражена атака дронов в Новой Москве и Подмосковье. Отмечается, что пострадавших нет.