Полковник авиации Алкснис назвал причины опасности атаки дронов возле Внуково

По словам полковника авиации Виктора Алксниса, появление украинских беспилотников в небе рядом с аэропортом Внуково может стать причиной столкновения с пассажирскими самолетами и гибели значительного числа людей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов на Подмосковье не была направлена конкретно на аэропорт.

Напомним, что ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО успешно отражена атака дронов в Новой Москве и Подмосковье. Отмечается, что пострадавших нет.