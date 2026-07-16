«Приставал в туалете»: несколько девушек заявили о домогательствах Яна Топлеса

Известный научпоп-блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) снова оказался в центре скандала. На этот раз сразу три девушки рассказали о его неподобающем поведении на вечеринках, сообщает Super.

Первая история всплыла после того, как в Сети завирусилось видео, на котором женатый Топлес целует незнакомку в ночном клубе. Блогер тогда оправдался тем, что выпил 15 бутылок пива. Но, как выяснилось, подобные инциденты не единичны.

Издание Super пообщалось с девушками, которые пересекались с Топлесом на тусовках. Одна из них рассказала, что на вечеринке в прошлом году блогер поцеловал ее в танце, не спрашивая разрешения. По ее словам, он также приставал к другим девушкам, в том числе к ее подруге около туалета.

Вторая история произошла в январе прошлого года на острове Панган в Таиланде. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Топлес предлагал ей поцеловаться, вел себя неадекватно, принес свой алкоголь и ставил свою музыку. Большинство гостей старались избегать его. Три ее знакомые подтвердили, что Ян пытался поцеловать их без предупреждения, а одну из них резко притянул за шею, несмотря на отказ.

Третья девушка вспомнила вечеринку, которая была организована, предположительно, в 2024 году. Тогда Топлес на танцполе приставал к ней, предлагал поцеловаться и обнимал. Она отталкивала его и сказала, что у нее есть парень. Блогер на время отстал, но позже последовал за ней в туалет и продолжил настаивать на общении. Девушка резко отреагировала и дала ему отпор.

Напомним, Топлес женат на Екатерине Адаричевой с 2022 года. После недавнего скандала с поцелуем незнакомки она простила мужа. Сам блогер объяснил это крепким браком и глубокой любовью.

Ранее блогер Ольга Нечаева объявила о расставании с мужем из-за измены.