Баннер привел команду Аргентины к разбирательствам: ФИФА планирует наказать футболистов

Сборная Аргентины рискует поплатиться за политический жест: после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Джовани Ло Чельсо развернули баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине», и теперь ФИФА может наказать команду за нарушение правил о запрете политических высказываний. Об этом сообщает The Athletic.

Инцидент произошел сразу после финального свистка полуфинала, когда аргентинские игроки праздновали победу с болельщиками. Мартинес и Ло Чельсо вынесли на поле баннер, который в одно мгновение превратил спортивный триумф в политическую провокацию. ФИФА строго запрещает участникам соревнований демонстрировать политические или религиозные символы, и теперь аргентинской федерации грозят дисциплинарные санкции — от штрафа до дисквалификации игроков.

Британская сторона отреагировала мгновенно: правительство Стармера официально обратилось к ФИФА с требованием начать разбирательство. Лондон считает, что такие действия неприемлемы на футбольном поле, где спорт должен объединять, а не разжигать территориальные споры.

Ранее стало известно, что в РПЛ не будет обязательных пауз на водопой.