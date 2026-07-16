Поверила в легенду о терроризме: пенсионерка отдала курьеру в Серпухове более ₽2 млн

Пожилая жительница Пролетарского округа Тулы отдала мошенникам несколько миллионов, поверив в миф про финансирование террористов. Чтобы спасти накопления, пенсионерка передала деньги курьеру в Серпухове, пишут «Тульские известия» .

Схема, использованная против жительницы Тулы, становится все более распространенной. Злоумышленники звонят в мессенджерах, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, и запугивают жертв обвинениями в незаконных операциях. На этот раз пенсионерке сообщили, что ее счета якобы используются для финансирования терроризма.

Чтобы «обезопасить» деньги, женщине предложили передать их курьеру, который приехал в Серпухов. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, но вернуть средства уже не удалось.

Полиция отмечает, что за одни сутки в Тульской области зафиксировано шесть подобных случаев. Суммарный ущерб составил более ₽3 млн.

Предупреждение от полиции

В УМВД России по Тульской области напоминают: обвинения в финансировании терроризма, незаконных операциях или попытках оформления кредитов по телефону — классическая уловка мошенников. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют передавать деньги незнакомым людям или переводить их на «безопасные счета».

Особое внимание стоит уделить пожилым родственникам — они чаще всего становятся жертвами таких схем. Им необходимо объяснять, что любые звонки с требованием передать наличные или совершить перевод — это повод немедленно прекратить разговор и связаться с близкими или полицией.