Демон в углу комнаты: что на самом деле стоит за сонным параличом

Ощущение чужого присутствия, давящая тяжесть на груди, полная неподвижность и невозможность позвать на помощь — так проявляется сонный паралич. Это состояние веками обрастало мистическими легендами о домовых и ночных демонах. Кандидат медицинских наук Артем Толмачев объяснил RuNews24.ru , почему на самом деле возникает это пугающее явление и стоит ли его бояться.

Сонный паралич — это состояние, при котором человек уже проснулся (или только засыпает), осознает происходящее вокруг, но не может шевелить конечностями или произнести ни слова. Часто к этому добавляются зрительные, слуховые или тактильные галлюцинации — именно они породили истории о потусторонних сущностях, сидящих на груди спящего.

С медицинской точки зрения объяснение простое и не имеет отношения к мистике. Во время фазы быстрого сна, когда человек видит яркие сновидения, мозг временно блокирует активность мышц, чтобы тело не повторяло движений из снов. Иногда происходит сбой: сознание просыпается, а мышечная блокировка сохраняется.

«В этот момент отдельные участки мозга продолжают работать в режиме сновидения, поэтому возникают галлюцинации, которые воспринимаются как абсолютно реальные. На самом деле это кратковременное смешение механизмов сна и бодрствования», — пояснил эксперт.

Кто в зоне риска и что делать

Хотя бы один эпизод сонного паралича в жизни переживает большинство людей. Чаще всего он встречается у подростков и молодых взрослых, но может случиться в любом возрасте. Провоцирующие факторы: хронический недосып, стресс, тревожность, смена часовых поясов и использование гаджетов перед сном.

Сам по себе паралич длится от нескольких секунд до пары минут и проходит сам. Человек не перестает дышать, опасности для жизни нет, подчеркнул врач.

Когда обращаться к врачу

Если эпизоды повторяются регулярно, сопровождаются дневной сонливостью, внезапными засыпаниями или потерей мышечного тонуса при эмоциях, стоит посетить специалиста. Это могут быть признаки нарколепсии или других нарушений сна, требующих диагностики.

«Сонный паралич — не признак психического расстройства и не выход в потусторонний мир. Это особенность нервной системы, объяснимая физиологией, которая в большинстве случаев не угрожает здоровью», — резюмировал Толмачев.

Профилактика

Снизить риск помогают простые правила: стабильный режим сна (7–9 часов), отказ от кофеина и алкоголя вечером, борьба со стрессом и минимум экранов перед сном. Тем, у кого паралич случается на спине, полезно менять позу для отдыха.