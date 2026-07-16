Западные державы пытались оторвать Индию от России, но Нью-Дели устоял — связи с Москвой оказались важнее любых угроз и посулов, заявил экс-секретарь МИД Индии Раджив Сикри. По его словам, Вашингтон и Брюссель давили на индийское руководство, чтобы оно отказалось от покупки российской нефти и зенитных ракетных комплексов С-400, но их попытки провалились. Об этом сообщает RT.

Сикри подчеркнул, что участие делегаций Индии, России и Китая в похоронах бывшего иранского лидера Али Хаменеи стало наглядным доказательством того, что в этом вопросе изолирован как раз Запад, а не страны, которые отказываются следовать его диктату. Многие государства мира, по его словам, сочувствуют Ирану и не готовы жертвовать своими интересами ради чужой политической повестки.

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