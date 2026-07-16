Фестиваль «Царская уха»: время работы, как добраться и где бесплатно попробовать уху

Мероприятие развернется на левом берегу Оки у Белоомутской паромной переправы и продлится с 10:00 до 23:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00.

«Луховицкая земля испокон веков славилась водоемами, рыбацкими промыслами и, конечно, ухой. «Царская уха» напоминает нам об этом наследии и бережно передает его новым поколениям», — подчеркнул глава муниципального округа Марк Черемисов.

Ключевым событием станет приготовление ухи по‑царски в 170‑литровом казане силами шеф‑поваров «Международного альянса кулинаров». По словам президента альянса Валентина Лобачева, дегустация угощения стартует в 15:00 и будет бесплатной для всех гостей. Параллельно пройдут «Белоомутская кулинариада» и отборочный этап чемпионата «Золотой филин»: профи приготовят авторские версии ухи из стерляди, а жюри определит лучшего.



Программа включает историческую площадку клуба «Белый кречет», вернисаж из картин художников, «Подворье», «Город мастеров», катание на лошадях, выставку «Третьяковка в Луховицах», аттракционы и детский городок.



На сцене выступят казачий ансамбль «Коловрат», лауреат всероссийских и международных конкурсов, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Алексей Свиридов, коллективы «Потешки», «Русская песня», «Луховичанка» и другие артисты.



С 16:00 начнется большой концерт с участием групп «Джут», «Не спеша», «Великолепные мошенники», «Игра» и «Дефанс».



Вход свободный (0+). Для удобства гостей пустят бесплатный автобус от автовокзала Луховиц до переправы (рейсы в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30). Парковка предусмотрена на правом берегу Оки.