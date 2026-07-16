Модный приговор в Балашихе: школьница попыталась угнать велосипед в тон кроссовкам

В микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи школьница попыталась украсть велосипед. По версии очевидцев, мотивом стала не криминальная выгода, а желание заполучить транспортное средство, идеально сочетающееся с цветом ее салатовых кроссовок. Курьезный инцидент попал на видео и вызвал бурное обсуждение в соцсетях. REGIONS выяснил, какие правовые последствия могут ждать угонщицу и ее родителей.

Инцидент произошел на велопарковке в жилом комплексе «Новоград Павлино». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девочка в ярко-салатовых кроссовках подходит к стоянке, осматривает припаркованные велосипеды и выбирает именно тот, который окрашен в такой же цвет.

Поняв, что просто отстегнуть чужой байк не получится, школьница попыталась повредить замок, которым велосипед был прикреплен к металлической стойке. Завершить задуманное ей помешал прохожий, наблюдавший за происходящим.

Автор ролика выложил видео в сеть, предусмотрительно скрыв лицо несовершеннолетней, но выразив надежду, что родители узнают дочь по яркой одежде и обуви.

Что грозит юной моднице

О юридических последствиях этой забавы REGIONS рассказала юрист и представитель общественного контроля Балашихи Гульназ Измайлова. Если кража совершена ребенком младше 14 лет, ответственность ложится на родителей или опекунов.

«Самого малолетнего, как правило, ставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. В этом случае родители или опекуны обязаны будут выплатить штраф и возместить стоимость ущерба», — рассказала юрист.

Измайлова также напомнила, что регулярные беседы о границах дозволенного и последствиях импульсивных поступков никогда не будут лишними. Даже если взрослые уверены, что ребенок понимает недопустимость воровства, профилактика на конкретных примерах помогает закрепить правильные установки.