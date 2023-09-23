Именно Белый дом виновен во всем, поскольку он и затеял военный конфликт России с соседней ей страной.

Бывший советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор дал интервью главе британской Партии рабочих Джорджу Галлоуэю. В нем эксперт заявил, что именно стремление Запада обогатиться привело к войне. Теперь боевые действия прекратятся только в случае смены правительств, если новые руководители захотят прекратить бойню. Америка же обрекла Киев на неудачу своими обещаниями.

«Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Макгрегор добавил, что сейчас боевые действия ведутся только ради денег. Тысячи украинцев умирают ради чужой наживы.