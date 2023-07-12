По его мнению, сейчас украинские военные пытаются продемонстрировать признаки активности, на это не будет длиться долго, если же ВС РФ начнет свое наступление. Тогда правительство Зеленского ждет очень быстрый крах.

Полковник ранее был советником военного министра Соединенных Штатов, и теперь нелестно высказывается о возможностях Киева и его перспективах в вооруженном конфликте. В своем очередном видеоинтервью, которое широко разошлось по сети, Дуглас Макгрегор заявил, что на данный момент части ВСУ только имитируют признаки жизни.

«Правда такова, что в случае контратаки русских украинцы будут сметены. И они это знают», - подчеркнул он.

Украинская армия уже исчерпала запасы западной техники и боеприпасов, а российские подразделения полны сил. Украинским военным грозит погибнуть под шквалом снарядов и ракет в случае начала наступательных действий.