Полковник Макгрегор: Россия не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова
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Россия не закончит спецоперацию на Украине, пока не возьмет под свой контроль Одессу и Харьков, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
Эти города всегда были русскоговорящими, поэтому Россия заинтересована в их возвращении, считает Макрегор.
По его мнению, западная поддержка не поможет Украине отстоять эти территории, поскольку никто из союзников Киева не хочет напрямую вмешиваться в конфликт.
«Я не вижу никаких доказательств того, что норвежцы, испанцы, французы, немцы, греки или поляки готовы пойти в «великий крестовый поход» на Восток ради спасения Украины», – отметил Макгрегор.