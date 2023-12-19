Полковник Макгрегор: Россия не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова

Россия не закончит спецоперацию на Украине, пока не возьмет под свой контроль Одессу и Харьков, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

Эти города всегда были русскоговорящими, поэтому Россия заинтересована в их возвращении, считает Макрегор.

По его мнению, западная поддержка не поможет Украине отстоять эти территории, поскольку никто из союзников Киева не хочет напрямую вмешиваться в конфликт.