Полковник Макгрегор: Россия раздавила вооруженную до зубов украинскую армию
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Помощь Запада никак не помогла правительству Зеленского, так считает американский эксперт.
Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор считает, что за последние два года ВС РФ существенно нарастили свои силы. Они сумели справиться с украинской армией, нанеся ей поражение.
«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», - написал он в одной из социальных сетей.
Макгрегор добавил, что очень не хотел бы столкновения американских военных с российскими. Армия РФ имеет гораздо больше возможностей и способов для ведения боя, чем американцы.