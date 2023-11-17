Полковник Макгрегор: Россия раздавила вооруженную до зубов украинскую армию

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор считает, что за последние два года ВС РФ существенно нарастили свои силы. Они сумели справиться с украинской армией, нанеся ей поражение.

«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», - написал он в одной из социальных сетей.

Макгрегор добавил, что очень не хотел бы столкновения американских военных с российскими. Армия РФ имеет гораздо больше возможностей и способов для ведения боя, чем американцы.