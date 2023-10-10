Полковник Макгрегор: российская армия ликвидировала советников НАТО на Украине

Он отметил отличную систему наблюдения у российских военных, благодаря которой они могут обнаружить любую цель и уничтожить ее. Именно это произошло с британскими и натовскими советниками, которые находились в 30 милях от линии фронта. Вместе с ними российская артиллерия уничтожила и несколько сотен солдат ВСУ.

Макгрегор считает, что невозможно пересечь границу Украины и остаться вне поля зрения российских военных. Причем эта система наблюдения сложная и многоуровневая, и разрушить ее практически нереально.