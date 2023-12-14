Запад должен начать мирные переговоры с Москвой, иначе российская армия дойдет до границы с Польшей, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По его словам, Россия не заинтересована в столь далеком продвижении, но будет вынуждена это сделать, если Запад не прекратит накачивать Украину вооружением и боеприпасами. Такая недальновидная политика может привести к исчезновению Украины с политической карты мира.

Макгрегор отметил, что за время конфликта российская армия превратилась в сильнейшую в мире, она располагает обученным составом, первоклассными офицерами и новейшим вооружением. Американский военный подчеркнул, что, отразив украинское контрнаступление, ВС РФ начали продвижение по всей линии фронта.