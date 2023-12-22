Полковник Макгрегор: Украина находится в коматозном состоянии
Фото: [Александр Река/ТАСС]
Украина фактически погибла в результате конфликта, инициированного США и НАТО, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать», – написал Макгрегор в соцсетях.
Он считает, что украинская нация, по сути, мертва, она находится «в коматозном состоянии».
Макгрегор призвал прекратить конфликт, в результате которого Украина понесла колоссальные человеческие потери. Сотни тысяч украинцев пали на поле боя, а миллионы жителей покинули страну.