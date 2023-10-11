Полковник Райснер: Запад готов признать провал украинского контрнаступления
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Военный из Австрии с разочарованием признал, что НАТО уже готово к осознанию неприятного факта: все активные действия ВСУ летом проводились впустую.
По его мнению, это постепенно доходит до целого ряда государств.
«Запад близок к признанию, что украинское наступление провалилось», - заявил он в интервью на телеканале n-tv.
Райснер сообщил, что для него самого это стало большим разочарованием. Попытки контрнаступления предпринимались на целом ряде участков фронта с 4 июня, и привели лишь к локальным успехам. ВСУ сумели взять под свой контроль незначительные территории, на фоне этого потеряв большое количество техники и своих солдат.