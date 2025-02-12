Военный эксперт Дандыкин оценил действия украинских войск в Курской области
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ в Курской области обошли гитлеровцев
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска расстрелом мирных граждан в Курской области переплюнули гитлеровцев. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что украинские военнослужащие готовы убить за не тот взгляд и лишнее слово.
По мнению эксперта, ВСУ мстят за собственные поражения от российских мужчин с оружием в руках. В действительности это обыкновенный фашизм, обыкновенная месть.
Ранее сообщалось, что в Артемовске рассказали об охоте бойцов ВСУ на детей.