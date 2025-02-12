По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска расстрелом мирных граждан в Курской области переплюнули гитлеровцев. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что украинские военнослужащие готовы убить за не тот взгляд и лишнее слово.

По мнению эксперта, ВСУ мстят за собственные поражения от российских мужчин с оружием в руках. В действительности это обыкновенный фашизм, обыкновенная месть.

Ранее сообщалось, что в Артемовске рассказали об охоте бойцов ВСУ на детей.