Россия будет освобождать все новые и новые территории на Украине. Может дойти до того, что РФ будет не с кем вести мирные переговоры. Об этом заявил полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов. Его точка зрения была выложена на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

По мнению Макгрегора, все станет окончательно ясно только тогда, когда ВС РФ будут контролировать Харьков, Одессу и большую часть востока Украины.

«Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры», - указал он.

Если украинские союзники и правительство Зеленского не будут согласны на мир, то российские подразделения дойдут до запада Украины. Даже если войска НАТО пересекут границу и вступят в открытое противостояние с РФ, они все будут уничтожены. У России есть все средства и возможности для этого.

Ранее Макгрегор напомнил, что Одесса никогда не была частью Украины. По этой причине становится понятным, почему Россия желает вернуть себе этот город точно так же, как раньше вернула Крым.