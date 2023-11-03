Без западной поддержки об Украине можно забыть, заявил полковник украинской армии Геннадий Коваленко в комментарии для Washington Post.

Издание опубликовало материал о сложностях дальнейшей поддержки Украины.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон поставил новую помощь Украине под угрозу, когда отделил ее от военной помощи Израилю, которую палата приняла в четверг.

Кроме того, вопрос о помощи Украине оказался втянут в политику президентской компании Дональда Трампа. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон признался, что Трамп настроен против помощи Украине еще более радикально, чем он заявляет публично.