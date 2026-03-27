«Полный хаос». Более 40 рейсов задержаны и отменены в Пулково

В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что из-за введенных ограничений порядка 20 воздушных судов, следующих в гавань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Последствия ограничительных мер также отразились на расписании: более 40 рейсов пришлось задержать или отменить.

В официальном заявлении уточняются детали: «Задержанные рейсы на вылет на данный момент более двух часов — 26. Отмененные рейсы на вылет — 21. Всего ушло на запасной — 19 бортов».

Ранее сообщалось о том, что пассажирка рейса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Махачкала, больше суток добиралась до пункта назначения. Однако ей так и не удалось приземлиться в Дагестане — самолет совершил посадку во Владикавказе.