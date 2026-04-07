Половодье в Рязанской области: Ока растет, малые реки падают

Рязанская область живет в ритме большой воды. Согласно данным регионального МЧС, где-то реки еще набирают силу, а где-то пик уже пройден, и уровень начинает ползти вниз. Давайте по карте: Ока, главная артерия региона, уверенно поднимается. В самой Рязани за сутки плюс 16 сантиметров — теперь 533 сантиметра над нулем поста. В районе исторической Старой Рязани прирост еще круче: плюс 21 см, отметка 516. Касимов тоже в плюсе — плюс 18 см, вода на 461 см. Тенденция понятная: Ока пока не насытилась, идет плавный, но стабильный подъем. Об этом сообщает издание 7info.

А вот малые реки ведут себя иначе. Мокша у Кадома продолжает расти — плюс 15 см, итого 629 см. Это один из самых высоких показателей в области, почти 6 с половиной метров. Зато Проня у Быково резко пошла на спад: минус 36 сантиметров за сутки, теперь 513 см. Спад — отличный знак, значит, пик здесь уже пройден. Ранова у села Троица тоже успокаивается: минус 16 см, уровень 702 см (цифра все еще внушительная, но динамика радует). И скромная Верда у Скопина сбросила 9 см, остановившись на 199 см — это уже почти бытовой уровень.

Последствия такого разнобоя для жителей очевидны. Там, где вода прибывает (особенно на Оке), нужно следить за подтоплениями пойм, низких мостов и дачных участков. Спасатели переводят технику в режим повышенной готовности, а в районах со спадом — вывозят воду, просушивают подвалы и возвращают жизнь в обычное русло. Итог короткий: паводок в самом разгаре, но не катастрофичный. Ока пока держит напряженную, но контролируемую динамику, а Проня, Ранова и Верда уже дышат спокойнее. Но при этом нигде нет резких скачков за критическую отметку — ситуация под наблюдением, и вода ведет себя предсказуемо.

Ранее сообщалось, что девять участков трасс в Луховицах ушли под воду.