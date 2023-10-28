Российские войска поймали ВСУ в капкан, из которого те не могут вырваться, пытаясь сохранить позиции.

О том, что сейчас происходит в Донецкой народной республике, рассказал бывший военнослужащий из Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер. По его мнению, украинцы несут большие потери на нынешних позициях, и это стало для них ловушкой. Киев может минимизировать потери, отведя свои войска и выстроив новую линию обороны, но не идет на оставление территории.

«Вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют еще больше людей. Они не смогут сдержать русских», - указал он во время интервью интернет-каналу Gegenpol.

Украина пытается удержать стратегически важные пункты, и взамен этого теряет самые боеспособные подразделения. Именно это и стало ловушкой со стороны ВС РФ.