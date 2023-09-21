Польша не будет передавать Украине современное вооружение
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Польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24.
«Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно» – сказал он.
Среди вооружения, которая Польше не будет передавать Украине, Дуда назвал новые танки Abrams, системы ПВО Patriot и ракеты HIMARS.
Варшава активно закупает оружие для себя. Главным поставщиком вооружения для Польши является Южная Корея, самый быстро растущий экспортер военной продукции.