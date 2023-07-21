Польша взялась перебрасывать войска на восток страны из-за маневров вагнеровцев в Белоруссии

Белорусские военные собираются провести совместные учения с ЧВК «Вагнер», и это сильно встревожило Варшаву.

Польское министерство обороны решило перевести часть своих войск из западной части страны в восточную, поближе к границе с Белоруссией. Это делается для того, чтобы провести собственные маневры, а также сдержать возможное нападение со стороны своего соседа.

«Задача этих подразделений - учения, а также сдерживание потенциального агрессора», - заявил Збигнев Хофманн, представитель правительственного комитета по вопросам безопасности.

Его слова привело Польское агентство печати. По мнению властей Польши, мероприятие, которое хочет провести Минск, является провокацией.