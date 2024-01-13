Польская армия подняла свои самолеты в воздух из-за российской авиации

Польше, а так же ее союзникам, пришлось поднимать свои боевые самолеты по тревоге из-за угрозы российской авиации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление польского Оперативного командования Вооруженных сил.

«Наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», - указали польские представители.

Именно по этой причине Польше пришлось предпринимать меры предосторожности, чтобы обезопасить собственное воздушное пространство. Всех жителей юго-востока страны предупредили, что из-за полетов в этом регионе может наблюдаться высокий уровень шума в воздухе.

Ранее россиянин был уличен в сотрудничестве с польскими спецслужбами. Поляки получали секретные сведения о месторасположении цехов и подстанций режимного оборонного предприятия в Пензе, чтобы при необходимости накрыть его точным ударом.