Жителя Пензы задержали за шпионаж в пользу Польши

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России, который работал на оборонном предприятии и сотрудничал с польскими спецслужбами. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ.

Завод, на котором работал мужчина, относился к числу режимных. Он хотел переехать из РФ за границу, и для этого решил самостоятельно установить связь с иностранными спецслужбами. Злоумышленник решил передавать секретные сведения в обмен на предоставление ему политического убежища.

«Данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций», - привел пензенец печень информации, которую он сливал за рубеж.

Польским спецслужбам это было нужно, чтобы иметь возможность наносить точные удары по заводу в случае необходимости. Для своих целей шпион собирался привлечь к сбору данных и других сотрудников предприятия. Против него было возбуждено уголовное дело, его обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством.

Ранее Центр общественных связей заявил о задержании уроженца Подмосковья. Он был приверженцем украинского националистического движения, и передавал секретные данные о предприятиях в Московской и Калужской областях.