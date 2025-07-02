Польская полиция ликвидировала банду, похищавшую мигрантов

В Польше пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из граждан Украины и специализировавшейся на похищениях нелегальных мигрантов с целью получения выкупа, об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

В сообщении указывается, что «международная группировка, подозреваемая в совершении насильственных похищений мигрантов для получения выкупа на территории Польши и Латвии, была обезврежена сотрудниками Центрального бюро расследований полиции».

Подчеркивается, что четыре человека обвиняются в похищениях, а также в незаконном пересечении государственной границы. Согласно данным радиостанции, все они находились на территории Польши на законных основаниях. Среди задержанных оказались две женщины, 40 и 20 лет.

RMF FM передает, что члены группировки «занимались нелегальной транспортировкой мигрантов, прибывающих в Европейский союз через территорию Белоруссии».

В середине июня в правоохранительные органы поступила информация о похищении двух граждан Эфиопии. В сообщении, написанном на английском языке, говорилось, что в Польше банда требует от них выкуп в криптовалюте. Преступники угрожали, что жертвы будут убиты, а их органы проданы. К сообщению были приложены фотографии обнаженных, связанных мужчин.

Позже похищенным удалось освободиться, а преступникам удалось скрыться в Латвии, где они продолжили заниматься преступной деятельностью.

В конечном итоге все четверо подозреваемых были задержаны в Польше. Судебные органы уже избрали для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Навроцкий заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.