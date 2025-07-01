Навроцкий заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС

По мнению Кароля Навроцкого, избранного президента Польши, Украина пока не соответствует критериям, необходимым для серьезного обсуждения ее членства в Европейском Союзе. В интервью телеканалу Polsat он подчеркнул, что сейчас неподходящее время для подобных дискуссий.

Навроцкий выразил свою позицию, отметив, что он выступает против принятия Украины в ЕС без предварительного выполнения ряда условий. При этом политик акцентировал внимание на том, что интеграция Украины в западный мир отвечает интересам Польши. Он не сомневается в необходимости геополитического и стратегического сотрудничества с Украиной, однако подчеркнул важность партнерских отношений.

В дополнение к этому, Навроцкий вновь высказал мнение о том, что в текущей ситуации вступление Украины в НАТО не представляется возможным. Он пояснил, что такой шаг автоматически вовлечет страны-члены альянса в военный конфликт между Киевом и Москвой.

Таким образом, позиция избранного президента Польши сводится к поддержке сотрудничества с Украиной, но с учетом реальных возможностей и соблюдением интересов Польши.

Ранее украинский политик Килинкаров раскрыл смысл выхода Украины из Оттавской конвенции.