Польские пограничники задержали украинца, который перевозил группу эфиопов

Гражданина Украины взяли на въезде в Польшу сразу по пересечению им белорусской границы.

Об этом рассказало само польское ведомство в социальных сетях. По его утверждению, задержание состоялось на участке Дубиче-Церкевне.

«Пограничной службой за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии», - заявили его представители.

Только за один день 1 июля в Польшу через Белоруссию попытались нелегально попасть 187 человек. Среди них есть граждане Сомали и Ирана. 45 из них пришлось вернуться на белорусскую территорию.