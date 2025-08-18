Польский аэропорт приостановил работу из-за возможной бомбы на борту самолета

Аэропорт польского Кракова проверяют на наличие взрывного устройства. Об этом со ссылкой на представителя Карпатского пограничного отряда Яцека Михаловского сообщило издание Independentxpress.

По его информации, на борту одного из воздушного судна, летевшего в Краков, может находиться бомба.

Администрация аэропорта официально подтвердила приостановку всех вылетов и полетов по соображениям безопасности. На месте работают специализированные службы, которые проводят тщательную проверку. Пассажирам и встречающим рекомендуют сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Инцидент, связанный с бомбой в аэропорту, последний раз в Польше произошел в 2024 году. Тогда во время предполетного досмотра в одном из аэропортов республики мужчина, пытаясь сделать романтический комплимент своей спутнице, назвал ее бомбой. Сотрудники безопасности восприняли эти слова как потенциальную угрозу и задержали шутника.

Ранее сообщалось, что в Польше нового министра Войцеха Балчуна обвинили в симпатиях к Бандере.