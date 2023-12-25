Польский генерал отказался верить в способность Украины вернуть себе утраченные территории

ВСУ не в состоянии предпринять второе контрнаступление, и поэтому не смогут вернуть под свой контроль уже потерянные земли.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак крайне скептично отнесся к тому, что украинская армия со временем вернет себе те территории, которые вошли в состав России.

«Те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат. Проблема заключается не только в проведении операций, но и в спорах на уровне принятия решений», - указал он.

Его слова привело издание Gazeta Wyborcza. Генерал напомнил, что украинское контрнаступление провалилось еще в сентябре, а в возможность повторить его еще раз он не верит. Провал случился из-за ряда ошибок. Киев решил атаковать сразу в нескольких мест, вместо того, чтобы делать это в одном-двух направлениях. Вдобавок он начал штурмы в Запорожской области, где у ВС РФ была самая сильная оборона.