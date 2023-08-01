Польский генерал раскритиковал контрнаступление ВСУ
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Действия ВСУ не тянут на то, чтобы называться контрнаступлением, считает польский генерал Роман Полько. Об этом он заявил в интервью агентству РАР.
«Контрнаступление по определению - это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о взятии инициативы. Такого не очень видно. Нам этого хотелось бы, но этого на самом деле не видно», – сказал военный.
Генерал выдвинул несколько возможных причин неудач ВСУ: слабая подготовка, отсутствие авиации, нехватка артиллерии.
Полько отметил, что по всему фронту украинская армия вводит в бой небольшие тактические подразделения, которые не могу принципиально изменить общую картину.