Польский генерал раскритиковал контрнаступление ВСУ

Безопасность

Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]

Действия ВСУ не тянут на то, чтобы называться контрнаступлением, считает польский генерал Роман Полько. Об этом он заявил в интервью агентству РАР.

«Контрнаступление по определению - это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о взятии инициативы. Такого не очень видно. Нам этого хотелось бы, но этого на самом деле не видно», – сказал военный.

Генерал выдвинул несколько возможных причин неудач ВСУ: слабая подготовка, отсутствие авиации, нехватка артиллерии.

Полько отметил, что по всему фронту украинская армия вводит в бой небольшие тактические подразделения, которые не могу принципиально изменить общую картину.

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