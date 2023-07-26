Польский генерал Скшипчак: российская армия получила возможность окружить части ВСУ на Донбассе

У ВС РФ есть свежие силы на харьковском направлении, которые могут устроить большой котел противнику.

По мнению Вальдемара Скшипчака, сейчас российским подразделениям под Харьковом необходимо выбить противника за реку Старый Оскол. Этим решаются сразу две задачи. Первая – они тем самым получат контроль за изрядной частью Харьковской области.

«Во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе», - заявил он в интервью газете Fakt.

Получается, что частям ВСУ придется либо отходить с Донбасса, либо постоянно пребывать под угрозой глобального окружения.