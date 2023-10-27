Польский генерал: в ВСУ закончились боеспособные солдаты

ВСУ понесли большие потери, а возможности пополнения у Киева практически исчерпаны.

Скшипчак считает, что украинской армии будет сложно выстоять против готовящегося российского наступления. Он утверждает, что россияне сформировали новые подразделения с иной, чем ранее, структурой, а российская военная промышленность создала большой запас ракет и снарядов.

По мнению генерала, российская армия начнет наступать зимой, пока ВСУ не оправились от провального контрнаступления. ВС РФ могут нанести «конвергентный удар по двум направлениям» и провести классическую операцию по окружению крупной украинской группировки в Донбассе, предположил польский военный.