Польский офицер рассказал об отсутствии мотивации у проходящих обучение украинцев
Фото: [Zuma\TASS]
Насильно призванные в армию украинские солдаты без энтузиазма проходят обучение, рассказал в своих соцсетях проручик запаса польской армии Петр Павелка.
У украинских солдат отсутствует мотивация, поскольку они понимают, что после возвращения домой будут использованы как пушечное мясо. Некоторые из них наносят себе ранения, чтобы избежать участия в боевых мнениях.
По словам офицера, украинцы небрежно относятся к технике, а иногда сознательно ее портят.
Павелка считает, что столкновение во время обучения двух танков Leopard 2A4 было неслучайным. В его результате у одной машины оторвало башню.