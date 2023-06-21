Насильно призванные в армию украинские солдаты без энтузиазма проходят обучение, рассказал в своих соцсетях проручик запаса польской армии Петр Павелка.

У украинских солдат отсутствует мотивация, поскольку они понимают, что после возвращения домой будут использованы как пушечное мясо. Некоторые из них наносят себе ранения, чтобы избежать участия в боевых мнениях.

По словам офицера, украинцы небрежно относятся к технике, а иногда сознательно ее портят.

Павелка считает, что столкновение во время обучения двух танков Leopard 2A4 было неслучайным. В его результате у одной машины оторвало башню.