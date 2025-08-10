Главы европейских стран, как и президент Украины Владимир Зеленский, витают в облаках и отказываются признавать реальность конфликта, заявил польский политолог Адам Виломский. Кроме того, отметил он, они препятствуют переговорам.

Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети X.

Власти Великобритании, Франции, Германии и Украины выдвинули альтернативный план прекращения конфликта. Если не учитывать информацию, поступающую с фронта, а только изучить этот план, то можно подумать, что Киев если и не одержал победу, то явно не проиграл.

Виломский призвал Трампа разогнать западных лидеров и договориться с Путиным, не обращая на них внимания.

Он подчеркнул, что европейский план — это лишь витание в облаках.

