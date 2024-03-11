Полсотни открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с января

Более пятидесяти открытых уроков по безопасности на железнодорожной инфраструктуре провели в Подмосковье с января. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Занятия организуют для учащихся областных школ в рамках комплекса мероприятий по снижению смертности на ж/д. В ходе уроков представители муниципальной администрации, «РЖД» и транспортной полиции рассказывают детям о правилах безопасного нахождения на станциях и при переходе через пути.

«Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают», - отметили в министерстве.

В ведомстве призвали родителей проводить с детьми беседы о правилах безопасности на железной дороге: напоминать им об опасности использования телефона возле путей, о важности пересечения дороги только по оборудованным пешеходным переходам.