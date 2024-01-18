Полторы сотни украинских морских пехотинцев попали под арест за отказ форсировать Днепр

Командование ВСУ арестовало 150 военнослужащих из подразделения морской пехоты за их отказ переправиться на другой берег Днепра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на рассказ одной из украинок.

Гражданка Украины заявила, что ее муж служит в ВСУ. Он попал под арест за то, что вместе со своими сослуживцами не выполнил приказ и не стал форсировать Днепр.

«В январе его и более 150 человек - морских десантников из разных подразделений - арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», - указала она.

Женщина добавила, что условия службы в армии очень тяжелые. Бойцы ощущают нехватку боеприпасов и продовольствия, а командование бросает их фактически на убой, организовывая «мясные» штурмы. Украинка призвала своих соотечественников протестовать против подобной практики.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что многие жители Харьковской области пропали без вести. Они перестали выходить на связь со своими знакомыми и родственниками после того, как согласились эвакуироваться в глубину страны.