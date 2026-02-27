Помог десяти мигрантам — получил четыре года: приговор бывшему оперативнику Красногвардейского района Петербурга
В Петербурге экс-полицейский получил 4 года колонии и штраф 740 тысяч за взятки
В Петербурге вынесли приговор бывшему оперативному дежурному 66-го отдела полиции Красногвардейского района Павлу Пелевину. Экс-сотрудника МВД признали виновным в получении крупной взятки за незаконную передачу данных из ведомственных баз.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, криминальная схема действовала с марта 2022 года по январь 2024-го. Уже покинув должность, Пелевин использовал своего бывшего помощника, у которого сохранился доступ к информационным системам. Помощник, не подозревая о преступных намерениях экс-начальника, делал запросы по его просьбе. Полученные сведения о мигрантах уходили организаторам нелегальной миграции .
Всего за время работы схемы Пелевин получил около 370 тысяч рублей. Предоставленная им информация помогла не менее чем десяти иностранцам незаконно легализоваться на территории России.
Ленинский районный суд приговорил бывшего полицейского к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в 740 тысяч рублей — ровно в два раза больше суммы взятки. Кроме того, на пять лет ему запретили занимать должности в правоохранительных органах. Уголовное дело в отношении предполагаемой взяткодательницы выделено в отдельное производство.