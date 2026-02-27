Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, криминальная схема действовала с марта 2022 года по январь 2024-го. Уже покинув должность, Пелевин использовал своего бывшего помощника, у которого сохранился доступ к информационным системам. Помощник, не подозревая о преступных намерениях экс-начальника, делал запросы по его просьбе. Полученные сведения о мигрантах уходили организаторам нелегальной миграции .

Всего за время работы схемы Пелевин получил около 370 тысяч рублей. Предоставленная им информация помогла не менее чем десяти иностранцам незаконно легализоваться на территории России.

Ленинский районный суд приговорил бывшего полицейского к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в 740 тысяч рублей — ровно в два раза больше суммы взятки. Кроме того, на пять лет ему запретили занимать должности в правоохранительных органах. Уголовное дело в отношении предполагаемой взяткодательницы выделено в отдельное производство.