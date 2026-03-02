Понедельник начался с пробок: пять аварий сковали движение на выезде из Челябинска

Утро понедельника, 2 марта, началось для водителей Челябинска с серьезного испытания. На Свердловском тракте, в районе строения № 5/8, около половины десятого утра столкнулись сразу четыре транспортных средства. Участниками жесткого столкновения стали автомобили Haval, Kia, Changan и грузовик Fuso Canter.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, в результате аварии пострадала женщина 1978 года рождения, находившаяся за рулем «Киа». По уточненным данным, ей 47–48 лет, она получила травмы и была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства случившегося, фиксируют следы аварии и делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия для дорожного движения.

И последствия эти оказались масштабными. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Свердловском тракте образовался протяженный затор. Ситуацию усугубляет тот факт, что на карте отмечены сразу две аварии на этом участке, расположенные неподалеку друг от друга. Местные телеграм-каналы сообщают, что всего на тракте и проспекте произошло около пяти столкновений, из-за чего движение в сторону Металлургического района практически парализовано. Инспекторы вышли на проезжую часть и регулируют поток вручную, чтобы хоть как-то разогнать многокилометровую пробку.