Попал в ухо и в полицейский протокол: история о выстреле, который изменил судьбы двух подростков

В Санкт-Петербурге произошло вопиющее происшествие с участием подростков. На проспекте Стачек молодой человек, поссорившись со сверстником, выстрелил в него из сигнального пистолета, попав тому в ухо. После инцидента пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь.

Как сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стрелявшего задержали. Подросток, как утверждается, признал свою вину. На основании его действий правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время следователи устанавливают все детали и мотивы произошедшей драмы.