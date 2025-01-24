Популярная на Украине блогерша погибла в ДТП во время обгона

Украинский блогер Женя Зуб в личных соцсетях сообщил о смерти «коллеги» Анны Жук (псевдоним Аннет) за жизнью которой в Сети следила большая аудитория. По его сведениям, девушка погибла в жестком ДТП на трассе Харьков — Киев.

По предварительным данным, в Полтавской области Lexus пошел на обгон на правой полосе трассы, где стоял грузовик. Машина не успела вырулить и врезалась в габаритный транспорт на скорости. Нацполиция Украины подтвердила факт аварии.

По данным Жени Зуба, за рулем был муж 39-летней блогерши. Также, по заявлению мужчины, в иномарке находился старший сын Аннет. Его госпитализировали. Супруг Жук получил травму руки, а вот саму блогершу спасти не представлялось возможным: она погибла на месте ДТП.

Отметим, что блогерша Анна Жук воспитывала троих сыновей. Семья проживала в Харькове и занималась активной волонтерской деятельностью. За инициативность блогер получила награду «За содействие армии» от главнокомандующего ВСУ. За буднями Анны следили более 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в СК потребовали отчет о расследовании ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области.