Бастрыкин заинтересовался делом о ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Семенову предоставить информацию о ходе расследования уголовного дела, связанного с аварией школьного автобуса в регионе. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в соцсетях.

23 января 2025 года на 88-м километре трассы «Волгоград — Котельниково — Сальск» случилось ДТП. Легковой автомобиль Hyundai IX 35 столкнулся со школьным автобусом марки ПАЗ. В результате аварии погиб один из пассажиров автобуса, а остальные получили травмы.

«Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — приводится в публикации пресс-службы СК.

Сообщается, что для расследования создана специальная группа. В ее задачи входит проверка условий транспортировки школьников и оценка соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что школьный автобус, который перевернулся на трассе в Волгоградской области, перевозил около 20 детей.