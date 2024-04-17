Попытался скрыться: участковый задержал в Солнечногорске мужчину, совершившего кражу

В городском округе Солнечногорск участковый задержал мужчину, пытавшегося скрыться после совершения кражи из частного дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что сообщение о том, что неизвестный через окно проник в частный дом, расположенный в деревне Хметьево, оперативно поступило в Дежурную часть. А первым на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, на соседней улице он заметил, как мужчина перелезает через забор.

Полицейский попытался остановить его, тогда гражданин достал из рукава куртки предмет, внешне схожий с ножом, и направился в сторону правоохранителя. Именно поэтому в соответствии с законодательством, сотрудником полиции было принято решение о применении табельного оружия и произведено два предупредительных выстрела.

После этого злоумышленник бросился бежать. Однако в этот момент прибыл экипаж патрульно-постовой службы и совместными усилиями они задержали правонарушителя.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли ранее похищенные из жилища ювелирные украшения и деньги, а также нашли металлическое зубило от отбойного молотка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.