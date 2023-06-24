Попытка Пригожина организовать военный мятеж: хроника событий

Вчера вечером в социальных сетях появилась информация, где руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил якобы о нанесении российской армией ударов по его лагерям. В Минобороны России немедленно отреагировали на это, заявив, что данные сообщения являются ложью и провокацией.

О событиях было доложено Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Путину.

ФСБ России возбуждено уголовное дело против Пригожина по ст. 279 УК РФ («Организация вооруженного мятежа»). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Ведомство требует прекратить все противоправные действия.

По сообщениям Минобороны России, данные призывы Пригожина являются одной из частей наступления киевского режима.

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин требует подчиниться приказу Владимира Путина и решить все проблемы мирным путем.

Тем временем в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО выставлены посты, проводится патруль всех автомобилей, перекрыт выезд из города. Важнейшие объекты столицы находятся под усиленной охраной, усилены и меры безопасности.

Жителей Крыма просят доверять официальным сообщениям из официальных источников.

В США следят за ситуацией в Российской Федерации.