Тем не менее, подобное развитие событий было вполне ожидаемо. При таком соотношении российских и украинских войск наступательные действия не могли быть успешными.

Генерал Доминик Делавард, представитель французской армии, считает, что Киев потерпел целый ряд неудач. Россия имеет превосходство в артиллерии и авиации, а также добилась количественного перевеса.

«Для украинцев это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Генерал также назвал провальными все попытки Запада убедить мир в том, что Россия терпит бедствия из-за санкций. На самом деле Москва обзавелась новыми друзьями и стала только сильнее. Еще одним провалом НАТО стал саммит в Вильнюсе. На нем звучали очень длинные речи, которые скрывали отсутствие за ними реальных дел либо инициатив.